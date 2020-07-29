Camiler Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların ibadetlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmeleri için ilçede bulunan 100 cami ve mescidi baştan aşağı temizledi. Hijyenik ortamın sağlandığı ibadethanelerin her bir köşesine gül suyu da sıkıldı.

Kurban Bayramı'na bir gün kala Bağcılar Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethanelerde bütün önlemlerini aldı. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan temizlik seferberliği bugün sona erdi. Özel donanımlı 10 kişilik ekip, 22 mahalledeki cami ve mescitleri tek tek dolaşıp koronavirüs tedbirlerine uygun temizlik yaptı.

TEMİZLİKTEN SONRA GÜL SUYU SIKILDI

Halıları yıkayarak işe başlayan işçiler, sırasıyla mermerleri, kütüphane, ayakkabılık, mihrap, minber ve avizeleri büyük bir titizlikle temizledi. Doğa dostu ve antimikrobiyal koruyucu özelliği taşıyan ilaçlarla her nokta dezenfekte edildi. Ayrıca haşerelere karşı da ilaçlama yapıldı. Pırıl pırıl bir hale getirilen camiler her bir tarafına gül suyu sıkılarak bayram için hazır hale getirildi.

"TEMİZLİK TAMAM MASKE VE MESAFEYE DİKKAT"

İbadethanelerin temizliği konusunda titiz çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hemşerilerimizin ibadetlerini yaptığı ortamların temiz ve hijyenik olması çok önemli. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarına yaklaşan bayram öncesi de hız verdik. Bu bayrama tertemiz camilerde gül kokuları içinde gireceğiz inşallah. Vatandaşlarımız ibadetlerini gönül rahatlığı içinde ibadetlerini yapabilecek. Temizliği yaptık maske ve mesafeye de dikkat edersek bir sorun yaşamadan mutlu bir bayram geçireceğimize inanıyorum" dedi.