Camiler periyodik olarak dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki tüm camilerde genel temizliklerinin yanı sıra dezenfekte işlemlerini aralıksız devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan dezenfekte ve temizlik işleri ise vatandaştan tam not verildi.



Vatandaşın, huzur içerisinde ibadetini yerine getirmesi adına yıllardır devam eden cami temizliği hizmeti, korona virüs döneminde de aralıksız sürüyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı ekipler, periyodik olarak ilçe genelindeki her camide genel temizlik ve dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.



Ekipler, ilk olarak camin içindeki halılara anti bakteriyel toz serpiyor ve halıları elektrikli süpürgelerle temizliyor. Temizlik ekipleri daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camları temizliyor. Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapılıyor. Temizlik sonrası cami içine gül esansı sıkılıyor ve caminin güzel kokması sağlanıyor. Böylece cemaatin daha huzurlu, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadet etmesine olanak sunuluyor.



Verilen hizmete ilişkin değerlendirmede bulunan Hacı Nermin ve Cengiz Bayel Cami İmam Hatibi Hayri Yazgan, "Malum, pandemi dönemi içerisinde öğlen ve ikindi olmak üzere 2 vakit kılınan namazlarımız, geçtiğimiz hafta itibariyle 5 vakit kılınmaya başlandı. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizin cami temizlik ekibi, bugün camimizi baştan aşağı temizliyorlar. Camimizin halıları elektrikli süpürgelerle temizlendi. Cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliği yapıldı. Vatandaşlarımız daha temiz ve hijyen bir ortamda maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak vakit namazlarını camimizde kılabilecekler. Ben, bu vesileyle Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine, camilerimize verdiği bu önemden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP