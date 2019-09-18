'Camiler Satılıyor' haberleri asparagas çıktı

Dursunbey'de Camiler Satılmıyor. Gerçek Sahibine Devrediliyor

Başkan Bahçavan: 'Camiler Üzerinden Siyaset Yapıyorlar

BALIKESİR - Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, bazı medya organları ve sosyal medya üzerinde yayınlanan 'Dursunbey'de Camiler Satılıyor' haberlerini sert bir dille yalanladı. Başkan Bahçavan arsası belediyeye ait olan camilerin arsalarının gerçek sahibi olan Maliye'ye devredildiğini, belediyenin ise Maliye'ye borcunun değil alacağının olduğunu belirtti.

Bazı internet siteleri ve sosyal medya organlarında yayınlanan haberlerde, Dursunbey Belediyesinin ilçedeki 8 camiyi satılığa çıkardığı yönünde asılsız haberler yayınlanmıştı. Türkiye'nin dört bir yanında rutin olarak yapılan ve kanunlar çerçevesinde devri gerçekleştirilen bu olay siyasi bir malzemeye dönüştürüldü. Konu hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, cami satışı diye bir durumun olmadığını, belediyeye ait arsalar üzerine yapılan camilerin arsalarının gerçek sahibi olan Maliye'ye devrinin yapıldığını söyledi.

Başkan Bahçavan açıklamasında, "Sevgili hemşehrilerim, kıymetli vatandaşlarımız. Özellikle son 24 saat içerisinde 'Dursunbey'de AK Parti'li Belediye Camileri Satıyor' diye aslı astarı olmayan bir haber duyduk. Bu haberle ilgili işin doğrusu şu şekildedir. Dursunbey ilçemiz 111 tane mahallesi olan ve içerisinde 174 adet cami ve ibadethanesi olan, bu konuda da halkın çok duyarlı olduğu bir yer. Bu 174 tane camimizin ve mescidimizin yüzde sekseninin üzerindeki kısmı Maliye hazinesine ait. Bunların belli kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğüne, belli kısmı şahısların, belli kısmı da dernek kurup cami yapan derneklere ait. Bunların 8 tanesi de Dursunbey Belediyemize ait. Camilerin taşınmazı değil arsası belediyemize ait. Biz de üzerinde hayırseverlerimizin, Diyanetimizin, müftülüğümüzün veya vatandaşlarımızın yaptırmış olduğu camilerin 8 tane arsasını bunların gerçek sahibi olan Maliye hazinesine verelim diye rutin bir karar aldık. Bu kararımız Türkiye'de alınan ilk karar değil. Tüm ülkedeki belediyelerimizin çoğu bu kararları daha geçmiş dönemlerde almışlar" dedi.

Diğer belediyelerin almış olduğu kararlarla ilgili de araştırma yaptıklarını ifade eden Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde 29 Ocak 2019 tarihinde Balıkesir'de bu şekilde olan camilerin arsalarının hazineye verilmesi ile ilgili kararın alındığını da hatırlattı. Hazinenin bu tür yerleri camilere ve mescitlere tahsislerini verdiğini de hatırlatan Başkan Bahçavan, Dursunbey'de bulunan 174 camiyi her bayram öncesi belediye olarak temizlik, bakım onarım yapıldığını ve yeni yapılan camilere de yardımda bulunduklarını ifade etti.

Bu tür asparagas haberler ile bir gündem oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Camileri siyasete alet etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim vergi borcumuz karşılığında camilerin satılacağı ile ilgili asparagas haberler yaptılar. 22 milyonun üzerinde bizim vergi borcumuz olduğunu iddia ettiler" dedi.

Bu tür haberler yapılmadan önce haberin gerçeğinin öğrenilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Bahçavan, belediyenin Maliye'ye olan borcunun 700 bin TL civarında olduğunu, Maliye'den KDV alacağının ise 3 milyon olduğunu ifade etti.