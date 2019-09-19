Camiler satılmıyor, kanunlar çerçevesinde devri gerçekleştiriliyor

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Türkiye gündeminde olan 'camiler satılıyor' haberlerinin kasıtlı olarak yayılmaya çalışıldığını, olayın aslının ise kanunlar çerçevesinde rutin olarak yapılan devir işlemlerinden ibaret olduğunu söyledi.



İki günden bu yana bazı internet siteleri ve sosyal medya organlarında yayınlanan haberlerde, Dursunbey Belediyesinin ilçedeki 8 camiyi satılığa çıkardığı yönünde haberler yayınlanmıştı. Bu haberlerin ardından Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, camilerin siyasete alet edilmeye çalışıldığını ifade etti.



Bu gelişmelerin ardından bir açıklama daha yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan şu anda tüm belediyelerin üzerilerinde olan cami arsalarını maliye hazinesine bu vesile ile de Diyanet'e devrettiğini söyledi. Dursunbey'de bulunan 174 camiden 8'inin arazisinin Dursunbey Belediyesine ait olduğunu ifade eden Başkan Bahçavan, bir caminin arsasını belediye üzerinde kalmasının saçmalık olduğunu söyledi. Bu sebeple kanunun kendilerine verdiği yetki ile bu devri gerçekleştireceklerini ifade eden başkan Bahçavan, camileri gerçek sahibine vererek doğrusunu yapacaklarını ifade etti. Ak Parti'ye yüzde 80 oyun çıktığı Dursunbey gibi bir ilçede bu konuyu malzeme yapmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Bahçavan, bu yayınları yapanlar hakkında gerekli hukuki süreci başlattıklarını söyledi.



Dursunbey Belediyesinin 22 milyon borcu var iddialarını da sert bir dille yalanlayan Başkan Bahçavan, yaptıkları yatırımlar ile belediyeyi kara geçirdiklerini söyledi. Dursunbey Belediyesinin maliyeye 700 bin TL civarında borcunun olduğunu hatırlatan Başkan Bahçavan, belediyenin maliyeden KDV alacağının ise 3 milyon TL olduğunu hatırlattı. Bütün belediyelerin bu tür kararları almaya devam ettiğini da hatırlatan Bahçavan, 2001 yılında çıkan 6307 sayılı kanunda belediyelere bu şekilde devir ile ilgili hak verildiğini sözlerine ekledi. - BALIKESİR