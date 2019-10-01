Ladik'te, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğü personeli, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.

Ziyarette, uzman vaiz Fatih Çakır, Avcı Sultan Mehmet Camisi'nde kutlanacak Camiler ve Din Görevlileri Haftası hakkında Özel'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, Çakır ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Camilerimiz bir ibadet yeri olmanın yanı sıra toplumumuzu birleştirici özelliği ile insanın maneviyatını güçlendiren, moral veren yerlerdir. Camilerimiz, insanların ortak bir yerde buluştuğu, kardeşlik duygularının, hoşgörü anlayışının, birbirimize olan sevginin güçlendiği kutsal yerlerdir." dedi.

Ziyarete Avcı Sultan Mehmet Camisi imamı Ahmet Yılmaz, Din Görevlileri Derneği Başkanı Hasan Özeren ile müftülük çalışanı Remzi Soylu da katıldı.