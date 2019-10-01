Son Dakika Haberleri: Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Son Dakika Güncel Haber

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

52 dakika önce

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın "Cami Hayatın İçinde, Hayat Caminin İçinde" teması ile kutlanacağını bildirdi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, System.String[]

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın "Cami Hayatın İçinde, Hayat Caminin İçinde" teması ile kutlanacağını bildirdi.

Sezik, yazılı açıklamasında, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda şehit aileleri ziyareti, kitap dağıtımı, kan bağışı, fidan dikimi, hatim, mevlit ve konferans gibi etkinliklerin yapılacağını ifade etti.

Sezik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası son yıllarda belirli bir tema etrafında kutlanmaktadır. Bir yandan camilerimizin fiziki şartlarının yeniden gözden geçirilmesi yönünde önemli çalışmalar başlatılmasına diğer yandan çocuk, genç, kadın gibi farklı toplum kesimlerinin camiyle daha fazla buluşabilmesi için kampanyalar düzenlenmesine vesile olmuştur. Bu yılki tema 'Cami Hayatın İçinde, Hayat Caminin İçinde' olarak belirlendi."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı
Avcılar'da özel halk otobüsü kaldırıma çıktı: 5 kişi yaralandı Testere Necmi olarak bilinen Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi Kurtlar Vadisi hayranlarını yıktı Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:33:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camiler ve Din Görevlileri Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]