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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

19 dakika önce

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Yalıhüyük İlçe Müftüsü Önder Özkan beraberindeki imam hatiplerle İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

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Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Yalıhüyük İlçe Müftüsü Önder Özkan beraberindeki imam hatiplerle İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Özkan, ziyarette Kaymakam Kılınç'a Kur'an'ı Kerim hediye etti.

İlçe Kaymakamı Kılınç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.


Kaymakam Kılınç misafirlerine Fussilet suresinin "İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve 'Ben Müslümanlardanım' diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?" ayetini hatırlatarak şunları söyledi:

"İnsanları Allah'a davet eden, hak davanın davetçileri, güzel sözlü, dilli insanlar, sizler, günde beş vakit namaz kıldıran memurlar değilsiniz. Toplumumuzun her alanda, sizin liderliğinize ihtiyacı vardır. Çünkü sizler imamsınız, rehbersiniz, lidersiniz, öncüsünüz. İçinde bulunduğunuz toplumun, sosyal ve kültürel hayatında Kur'anla rehberliğinize çok ihtiyacı vardır. Misyonunuz kutsaldır. Görevinizin idraki içinde olmanız temennisiyle, camiler ve din görevlileri haftanızı tebrik ediyorum."

Deniz Kılınç, Yalıhüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:04 Kaynak: AA
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