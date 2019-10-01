Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla "Cami, Hayatın Merkezi" programı düzenlendi.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Süleymanpaşa Orta Cami İmam Hatibi Mustafa Topçu tarafından Kur'an tilavetinin okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, mescit ve camilerin hem Allah'a ibadet edilen hem de ilim ve hikmet öğrenilen şerefli mekanlar olduğunu söyledi.

Yıldırım, camilerin, dil, renk, ırk, makam, mevki farkı gözetmeden mümin gönülleri birleştirdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"İslam tarihi boyunca şehirler cami merkezli planlanmıştır. Dolayısıyla, cami şehrin merkezini belirler, şehir planının kurucu ögesidir ve şehir, caminin etrafında şekillenir. Çevresinde yaşanan şehir hayatı, caminin bir devamı olarak gelişir. Bizler, caminin değerleriyle kurulan bir medeniyetin varisleriyiz. Sadece ibadetlerimiz değil, tarihimiz, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz camiyle iç içedir.

Nitekim istiklal mücadelemizin en önemli birleştirici merkezlerinden biri camilerimiz olmuştur. Aynı şekilde 15 Temmuz hain darbe girişiminde, minarelerinden yükselen salalarıyla, camilerimizin ne kadar önemli olduğu açıkça görülmüştür.

Bu güzide mekanları anlamlı kılan en önemli unsur ise peygamberlerin yürüdükleri yolu adım adım takip eden din görevlileridir."

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisinin ardından İl Müftüsü İsmail İpek ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Hayati İnanç tarafından "cami ve hayat" konulu konferans verildi.

Program, cami yaptıran ve cami yapımına katkıda bulunan hayırseverlere protokol üyeleri tarafından plaket takdim edilmesiyle son buldu.