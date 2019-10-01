Camiler ve Din Görevlileri Haftası
33 dakika önce
Malatya'nın Kale ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ziyaretler gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:58 Kaynak: İHA
Malatya'nın Kale ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ziyaretler gerçekleştiriliyor.
1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle, İlçe Müftüsü Muhammet Naci Efe ve Müftülük Personeli, Kaymakam V. Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ilçede yapılanlar ve yapılacaklar dile getirildi.
İlçede, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle çeşitle faaliyetler yapılacağı kaydedildi. - MALATYA
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