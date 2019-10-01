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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

33 dakika önce

Malatya'nın Kale ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ziyaretler gerçekleştiriliyor.

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Malatya'nın Kale ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ziyaretler gerçekleştiriliyor.


1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle, İlçe Müftüsü Muhammet Naci Efe ve Müftülük Personeli, Kaymakam V. Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ilçede yapılanlar ve yapılacaklar dile getirildi.


İlçede, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle çeşitle faaliyetler yapılacağı kaydedildi. - MALATYA

Malatya, Kale, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:58 Kaynak: İHA
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