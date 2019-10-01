Son Dakika Haberleri: Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Son Dakika Güncel Haber

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

30 dakika önce

Aksaray İl Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, System.String[]

Aksaray İl Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Aksaray Müftülüğü Kılıçaslan Toplantı Salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Ali Mantı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bütün din görevlilerin haftasını kutladı.

Her sistemin her devletin hassas kurumları olduğunu ifade eden Vali Ali Mantı, şöyle konuştu:

"Bizim hassas kurumlarımız başında Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatımız ve onların görevlileri geliyor. Yaptığımız görev son derece kutsal. Hem Allah'ın bizden istediği hem toplumun bizden beklediği görevler var. Onun için görevimizi yaparken tek başımıza olmadığımızı sadece şahsımız adına görev yapmadığımızı, yaptığımız yanlışların ve doğruların toplumda ciddi bir karşılığı olduğunu bilmemiz lazım. Yaptığımız her adımda dikkatli olmamız lazım."

İl Müftüsü Cemalettin Bal ise merkez de 136, kent genelinde ise 605 caminin bulunduğunu söyledi.

153 Kuran kursunda 3 bin 100 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Bal, bu kurslardaki yaklaşık 400 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi
Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı 20 bin yaya geçidinde 200 bin polis yarın yaya nöbeti tutacak AK Partili Bostancı'dan EYT açıklaması: Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:30:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camiler ve Din Görevlileri Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]