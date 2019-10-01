Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'yla ilgili açıklama yaptı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayacaklarını belirtti.

Bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapılacağını belirten Çelik, "Çeşitli etkinliklerle camilerimizin ve din görevlilerimizin hayatımıza kattığı anlam ve değerleri toplumumuzla paylaşmaya çalışacağız. Bu vesileyle Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam lemine hayırlar getirmesini, camilerimizin layık olduğu cemaate ve din görevlilerimizin de hak ettikleri değere kavuşmalarına vesile olmasını diliyorum." dedi.