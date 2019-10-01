Karaman İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir salonunda düzenlenen konferansta, cami kelimesinin toplayan bir araya getiren anlamında olduğunu söyledi.

Keleş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mescitlerle ilgili kullanılan bir tabir var. Allah'ın evi tabiri kullanılır. Kabe'nin şubesi kabul edilir. Her bir mescit ve camimiz Kabe'nin şubesi kabul edilir. Bulunduğu il ve ilçede cami Kabe'nin şubesidir. Kabe nasıl ki insanları bir araya getirir ise camilerde insanları bir araya getiriyor. Camilerimizde insanlarımız manevi bir atmosferde rahmet yüklerine vesile olur. Rahmet yüküyle tekrar insanların içerisine geri dönmelerini sağlar. Camilerin esas işi ve fonksiyonu budur."

Camilerin en güzele çağıran, en güzele davet eden mekanlar olduğunu aktaran Keleş, "Cami hiçbir ayırım yapmaksızın hiç kimseyi ayırt etmeksizin bütün insanları davet eden en başta müminler olmak üzere bütün insanları davet eden bir çağrıya sahiptir. Hiçbir kimsenin camiye girerken ayağının geriye girmemesi gerekiyor. Herkesin camiye büyük bir zevkle gitmesi gerekiyor. Cami işlevi ile camidir. Cami işlevini gerçekleştiremezse o takdirde cami olmaktan çıkar, bir binaya dönüşür. diye konuştu.

Konferansa Karaman Valisi Fahri Meral, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.