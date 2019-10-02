Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Şehit Ömer Halisdemir Kur'an Kursu'nda kahvaltı programı düzenledi.



Çaycuma İlçe Müftülüğü 1 - 7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Şehit Ömer Halisdemir Kur'an Kursu'nda emekli din görevlilerine kahvaltı etkinliği düzenledi.



Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yapılan etkinlikleri aktaran Çaycuma İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş sözlerine bu yıl ki temanın "Cami Hayatın İçinde, Hayat Caminin İçinde" olarak belirlendiğini açıklayarak, hafta dolayısıyla yapılacak etkinlikler konusunda misafirleri bilgilendirdi.



Müftü Ermiş; "Hz. Peygamber, Mescid-i Nebivi'de her gün ashabıyla sohbet etmiş, onların sorularını cevaplamış, ihtiyaçlarını gidermiş, zaman zaman görevler vermiş, yanlışları düzeltmiş, suçluları cezalandırmış, hutbe irat etmiş, ikram ve hediyeleri kabul etmiş, yeni doğan bebeklere isim vermiş, Medine dışından görüşmeye gelenlerle ilgilenmiştir. Günümüzde de bu külliye anlayışı yeniden canlandırılmalı, camiler, sadece ibadet etme mekanı gibi görülmemelidir. Bu vesile ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın milletimiz için ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emekli olmuş din görevlilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



Yaklaşık 100 görevlinin katıldığı kahvaltı programı, yapılan duanın ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK