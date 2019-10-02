Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Karabük'te toplantı düzenlendi.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki temasının "Cami ve Hayat" olarak belirlendiğini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde hafta boyunca camilerin önemi ve camilerin hayatımızdaki yerinin etraflı bir şekilde konuşulacağını belirten Yılmaztürk, camilerin İslam toplumundaki etkilerinin de konferans ve panellerle anlatılacağını kaydetti.

Yılmaztürk, 2014'te Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı araştırmaya göre Batı Karadeniz Bölümü'nün Türkiye'nin en dindar bölgesi çıktığını ifade ederek, "Bu bizim için gurur vericidir. Geçen yıl kurban bayramında vekalet yoluyla kurban kampanyasında Karabük ülke genelinde altıncı oldu. Bu yıl kurban bayramında ise ülke genelinde sekizinci olduk. Ayıca nüfusa göre düşen din görevlisi açısından da ilimiz Türkiye dördüncüsüdür." dedi.

"Karabük'te 963 cami var"

Karabük'te bin 479 din görevlisi olduğunu dile getiren Yılmaztürk, "İlimizde 963 cami, 179 Kur'an kursu vardır. İl genelinde 2 bin 416 tane Kur'an kursuna devam eden öğrenci var. Mevcut durumu korumak ve daha da ileriye götürebilmek için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Yılmaztürk, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Karabük'e bir erkek bir de kız öğrenci yurdu açtığını sözlerine ekledi.