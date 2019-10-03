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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

1 saat önce

Hüyük ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle çeşitli etkinlik ve programlar düzenlendi.

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Hüyük ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle çeşitli etkinlik ve programlar düzenlendi.

Hüyük İlçe Müftülüğü tarafından hafta kapsamında Tolca Mahallesi'nde bir araya gelen din görevlileri için geleneksel yemek programı düzenlendi.

Yemeğe İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, ilçe merkezi ve mahallelerinde görev yapan din görevlileri ile ilçede yaşayan emekli din görevlileri katıldı.

Yalman, burada yaptığı konuşmada, din görevlilerinin haftasını kutlarken, gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı da teşekkür etti.

Öte yandan, Abdullah Yalman ve beraberindekiler, İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamlarında ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplardan oluşan bir set hediye etti.

Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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