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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

47 dakika önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, camilerin kardeşliği pekiştirdiğini, birlik ve beraberliği sağlamlaştırmaya vesile olan mekanlar olduğunu bildirdi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, camilerin kardeşliği pekiştirdiğini, birlik ve beraberliği sağlamlaştırmaya vesile olan mekanlar olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Mehmet Yaman ve beraberindeki heyet Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin cami ve din görevlilerinin önemini de arttıracağını vurgulayan Akın, tüm din görevlilerinin haftasını kutladı.

Akın, "Camiler, sadece ibadet ettiğimiz yerler değildir. Aynı zamanda camiler kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmaya vesile olan mekanlardır." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Yaman ise her yıl 1-7 Ekim arasında kutlanan haftanın bu seneki temasının "Cami hayatın içinde, hayat caminin içinde" olarak belirlendiğini aktararak, hafta kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Mehmet Yaman, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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