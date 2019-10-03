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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

1 saat önce

Muş'un Varto ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

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Muş'un Varto ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.


Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Varto Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Muş Alparslan Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mahsun Aytepe, İlçe Müftü Vekili Seyfettin Ataman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum müdürleri ve din görevlileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardında sunuculuğunu Abdulkadir Özkan'ın yaptığı ve Kaynarca Köyü İmamı Cihan Sayılgan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda bir selamlama konuşması yapan Varto İlçe Müftü Vekili Seyfettin Ataman, camilerin önemli mekanlar olduğunu söyledi. Din görevlilerinin de bu amaçla görevlerini sürdürdüklerini söyleyen Ataman, " Diyanet İşleri Başkanlığı, 1986 yılından beri her yıl ekim ayının ilk haftasını Camiler Haftası olarak ilan etmiş. Camilerin vazgeçilmez değerleri olan din gönüllüsü arkadaşlarımızın emek ve gayretlerini de dikkate alarak haftanın ismini 2003 yılından itibaren Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak yeniden düzenlemiştir. Bu hafta boyunca her yıl farklı bir tema işlenmiş ve seçilen temalar konusunda duyarlılık oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yılın teması 'camiler ve hayat'tır. Programımıza katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Bakanlığımız, bu sene Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı ömürlerini başkalarının iyiliği, yeryüzünün imarı ve ıslahı için adayan gönül erlerini, güzel ahlakın önderlerini daha yakından tanımaya, anlamaya ve anlatmaya vesile kılmayı hedeflemişler. Tarihten günümüze hayatını insanlığa ve İslam'a adayan, mihraplardan, minberlerden, minarelerden, kürsülerden, Hakk'ın ve hakikatin sesini yükselten, Allah'ın kitabını ve güzel ahlakı öğreten tüm hocalarımıza selam olsun" dedi.


Muş Alparslan Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mahsun Aytepe'nin 'camiler ve hayat ' konulu konferansının ardından kendisine İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne tarafından hediye takdim edilmesiyle program sona erdi. - MUŞ

Muş Alparslan Üniversitesi, Varto, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
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