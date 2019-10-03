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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

1 saat önce

Bafra İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.

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Bafra İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.

Bafra Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans öncesi konuşan İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, birçok imkansızlığa rağmen din görevlilerinin fedakar şekilde görevlerini yerine getirdiğini ifade etti.

Kayar, Bafra Müftülüğü olarak 470 personelle, 345 camide din hizmeti sunduklarını aktardı.

Konuşmanın ardından sinevizyon gösterisi sunuldu. Daha sonra dereceye giren din görevlilerine plaket ve hediyeleri takdim edildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı İdris Bozkurt "Cami ve Hayat konulu konferans verdi.

Konferansı, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, İYİ Parti İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve çok sayıda davetli dinledi.

Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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