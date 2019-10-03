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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

1 saat önce

Muş İl Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, System.String[]

Muş İl Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Atama Dairesi Başkanı Dursun Ali Coşkun, konuşmacı olarak katıldı.

Muş Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, programda yaptığı konuşmada, camilerin önemine değindi.

Tarih boyunca camilerin çok etkin bir görevi ifa ettiğini belirten Kocabey, "14 asır önce bu kadar güzel camiler yoktu. Ama orada yetişen insanlar dinimizi, Allah'ı ve resulünü dünyanın dört bir tarafına anlatmayı başardılar."

İl Müftüsü Alettin Bozkurt da haftanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Coşkun, konuşmaların ardından din görevlilerine konferans verdi.

Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, din görevlileri ile davetliler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Coşkun, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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