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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

30 dakika önce

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kentte görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, System.String[]

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kentte görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kafeteryada düzenlenen programda konuşan Bilgin, din görevlileri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Camilerin hayatın merkezi olduğunu vurgulayan Bilgin, "Güzel değerlerimiz cami merkezli olarak topluma yansıyor. Bazı hocalarımız fedakarlık yaparak çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Din görevlilerinin toplumun üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Sizlere düşen toplumu doğru yönlendirmek. Bizler toplumu boş bıraktığımızda, değerlerimizi anlatamadığımızda maalesef birileri din adına ortaya çıkarak toplumun başına bela olabiliyorlar. Bunu 15 Temmuz'da yaşadık. Bunun önüne geçmenin en güzel yolu da sizlersiniz. Devletin ete kemiğe büründüğü yerler devlet görevlilerinin görev yaptığı yerlerdir. Bizler görevimizi layıkıyla yaparsak inanıyorum ki böylesi hainlikleri bir daha yaşamayız."

İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise böyle etkinliklerde bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını aktararak, "Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin bizleri yalnız bırakmadı. Kendisinin gıyabında çok dua ediyoruz. Camilerimizde var olan eksikliklere belediyemiz bizden önce müdahale ediyor bunun için başkanımıza teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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