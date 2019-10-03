Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediye düğün salonunda gerçekleşen etkinlik kapsamında ilçe vaizi tarafından öğrencilere namaz ve camiler hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerin İslami bilgileri öğrenmeleri, namaz ve camilerle ilgili bilgilerini pekiştirmek amacıyla Mudurnu vaizi Hakan Çakır tarafından verilen bilgilendirme semineri öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Daha sonra Hakan Çakır, etkinliğe katılan öğrencilere cami, Kur'an-ı Kerim ve insanla ilgili konularda bilgi verdi.

Etkinliğe, Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Özarslan ve öğrenciler ile öğretmenler katıldı.