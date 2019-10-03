Son Dakika Haberleri: Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Son Dakika Güncel Haber

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

2 saat önce

Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, System.String[]

Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediye düğün salonunda gerçekleşen etkinlik kapsamında ilçe vaizi tarafından öğrencilere namaz ve camiler hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerin İslami bilgileri öğrenmeleri, namaz ve camilerle ilgili bilgilerini pekiştirmek amacıyla Mudurnu vaizi Hakan Çakır tarafından verilen bilgilendirme semineri öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Daha sonra Hakan Çakır, etkinliğe katılan öğrencilere cami, Kur'an-ı Kerim ve insanla ilgili konularda bilgi verdi.

Etkinliğe, Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Özarslan ve öğrenciler ile öğretmenler katıldı.

Taşkesti, Mudurnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! Tüm bölgeleri etkileyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü Savcı, çifte cinayet sanığı için haksız tahrik indirimi istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:38:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camiler ve Din Görevlileri Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]