Bingöl İl Müftülüğünce "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla konferans düzenlendi.

Merkez Hacılar Camisi bahçesinde düzenlenen konferans öncesi konuşan İl Müftüsü Muharrem Genç, camiler ve din görevlilerinin önemine işaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçe ve Performans Daire Başkanı Doktor Muhammed Ali Asar da verdiği konferansta, camilerin Müslümanlar tarafından inşa edildiğini ve her bir metrekaresinde İslam'ın şeref mührü bulunduğunu söyledi.

Programda, İl Müftülüğü İlahi Korosu konser verdi.