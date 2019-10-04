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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Ulaş Müftüsü ve ilçede görev yapan din görevlileri, Kaymakam Vekili Halil Dalak ile Belediye Başkanı Turan İlbey'i makamında ziyaret etti.


Daha sonra ilçedeki bir lokantada gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle başladı. Programa katılan Dalak, burada yaptığı konuşmada, din görevlileri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Toplumun milli, manevi ve ahlaki değerlerinin güçlü tutulması için din görevlilerine çok iş düşüyor. Camiler gerçek huzuru bulduğumuz, manevi sığınaklarımızdır." dedi.

Müftü İzzet Kendir ise camilerin Allah'ın yeryüzündeki en sevgili mekanları ve huzur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Hayatın karmaşası içinde nefes almamızı sağlayan ve manen bizleri besleyen mekanlar camilerdir. Camiler omuz omuza saf tuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizi ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz yerlerdir. Bizler de din adamları olarak ilçemizdeki camilerde saf sayısını arttırmak için gerekli hassasiyeti göstereceğiz." diye konuştu.

Yıldırım Turan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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