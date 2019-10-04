Son Dakika Haberleri: "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"
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"Camiler ve Din Görevlileri Haftası"

47 dakika önce

Kars'ta "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kars'ta "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Türker Öksüz'ün de katılımıyla Evliya Camisi'nde yapılan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş'in okuduğu duanın ardından, 40 yıl imamlık yaptıktan sonra emekli olan Ömer Uzgur'e, Öksüz tarafından plaket verildi.

Türker Öksüz, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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