"Camiler ve Din Görevlileri Haftası"
47 dakika önce
Kars'ta "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:50 Kaynak: AA
Kars'ta "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Vali Türker Öksüz'ün de katılımıyla Evliya Camisi'nde yapılan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İl Müftüsü Yusuf Eviş'in okuduğu duanın ardından, 40 yıl imamlık yaptıktan sonra emekli olan Ömer Uzgur'e, Öksüz tarafından plaket verildi.
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