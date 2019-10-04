Kırıkkale'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında "Aile Eğitiminde Cami ve Din Görevlilerinin Rolü" konulu konferans düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, İl Müftülüğü Salonu'ndaki konferansta yaptığı konuşmada, kendilerinin din görevlisi unvanı olsa da asıl görevlerinin din gönüllülüğü olduğunu söyledi.

Yaptıkları görevin gönül işi olduğuna dikkati çeken Bircan, şöyle devam etti:

"Gönülden gelmezse bu işin feyzini, bereketini alamayız. Onun için yapmış olduğumuz hangi görev olursa olsun, hepimizin temelindeki unvanı din gönüllüsüdür. Hızla değişen dünyada hepimiz Müslüman olarak savrulmuş durumdayız. Fakat işin acı olan tarafı ise ne yapacağımızı bilmiyoruz. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda her yıl olduğu gibi bir konuyu ön plana çıkararak farkındalık oluşturmak istemektedir. Bu yılki temamız ise 'Cami ve Hayat'tır."

Bircan, Peygamber Efendimizin "Kulun rabbine en yakın olduğu yer secdedir" sözünü hatırlatarak, mescidin de secde edilen yer anlamına geldiğini dile getirdi.

Toplumda bir takım sıkıntılar baş göstermişse 'benim burada bir hatam var mı' sorusunu kendilerine sormak zorunda olduklarını ifade eden Bircan, "Cami hayatın neresinde, camide hayat var mı, burada benim payım ne kadar diye kendimizi bir sorguya çekmemiz lazım. Müslüman ve din gönüllüsü olarak bir sorunla karşılaştığımız zaman başvurumuz, kaynağımız Kur'an ve Hazreti Peygamberimiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Konferansa, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.