Van'da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kapsamında bir program düzenlendi.



Van İl Müftülüğünün konferans salonunda Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle erkek ve kadın din görevlilerine yönelik ayrı ayrı düzenlenen konferansa, din görevlilerinin yanı sıra hayri hizmetlerde bulunan esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, sinevizyon sunumu ile devam etti. Hayri hizmetlerde bulunan esnaf ve vatandaşlara teşekkür plaketlerinin takdiminden sonra konuşan İl Müftüsü Ömer Keskin, "Bu sene 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda; 'Cami ve Hayat' konusunu gündeme taşıyoruz. Hayatın içinde camilerimiz var ve camilerde hayat var gerçeğine daha güçlü şekilde dikkat çekiyoruz. Camiden uzak kaldığımızda, kendimize ve değerlerimize de yabancılaşıyoruz" dedi.



Camileri, kadınların da erkekler kadar rahat ibadet edecekleri mekanlar haline getirmek için yürüttükleri çalışmaları aktaran Keskin, "Bu anlamda büyük mesafe kat ettik, eksikleri olan camilerimizi de hızlıca tamamlıyoruz. Önemle ifade etmeliyim ki, imamlığını Peygamber Efendimizin yaptığı Mescid-i Nebi'ye kadınlar da gelir, ibadetlerini yapar, sohbetlerden istifade ederlerdi" ifadelerini kullandı.



Müftü Keskin, gençler ve çocukların camiye daha çok gelmeleri ve caminin değerleriyle tanışmaları için yoğun faaliyetler yapılması gerektiğini ifade ederek, "Camilerin fiziki planlaması ve konseptinin geliştirilmesi için elbirliğiyle çalışmalıyız. Camilerimiz ancak, hocalarımız sayesinde hayatla içi içe olacaktır. Görev yaptığımız mihraplar, minberler, kürsüler peygamber makamıdır. Biliyoruz ki; camilerimiz ancak görevinin şuurunda, bilgili, mesleğini seven, milletine ve dinine hizmet etmeyi en büyük şeref sayan din görevlisi hocalarımız sayesinde hayatla içi içe olacaktır" şeklinde konuştu.



Program, görev mahallinde gayret gösteren din görevlilerine teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - VAN