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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

1 saat önce

Payas ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

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Payas ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Payas İlçe Müftülüğü tarafından Payas Şehitlik Camisi'nde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Abdullah Sertoğullarından, etkinlikte ağaç dikmenin öneminden bahsetti.

Sertoğlullarından, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Payas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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