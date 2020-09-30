Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika

Bartın İl Müftüsü Abdulcelil Çakar, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, camilere ilgiyi artırmak, çevresini bakımlı ve canlı tutmak amacıyla, 1-7 Ekim tarihlerini Camiler ve Din Görevlileri Haftası ilan ettiğini anımsattı.

2020 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın temasının "Cami ve İlim" olarak belirlendiğini ifade eden Çakar, şöyle konuştu:

"Başkanlığımızın her yıl bir tema belirlemesinden kasıt camiyi yeniden hayatın merkezine taşımak ve asli hüviyetini yeniden kazandırmaktır. İşte bu noktada 2020 yılında Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1 Ekim 2020 Perşembe günü başlayıp 7 Ekim Çarşamba günü sona erecektir. Hafta boyunca il ve ilçe müftülüklerimizde "Cami ve İlim" konulu çeşitli etkinlikler Kovıd-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu vesile ile tüm dünyayı saran koronavirüs hastalığından vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum."