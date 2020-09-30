Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika

Memur Sen'e bağlı Diyanet Sen Giresun Şube Başkanı Sami Şimşek, camilerin ilim ve irfan yuvası olduğunu ifade etti.

Şimşek, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, camilerin, yüzyıllar boyunca Müslümanların aynı gayeyle buluştuğu, makam mevki, zengin fakir herhangi bir sınıf farkı gözetmeksizin kardeşlik duygularının pekiştiği, toplumsal hoşgörü, sevgi ve saygının zirveye ulaştığı mabetler olduğunu belirtti.

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın bu yılki temasının "Cami ve İlim" olarak belirlendiğini ifade eden Şimşek, şunları aktardı:

"Yapılan ibadetlerin yanında minber, kürsü ve mihraplarında verilen vaaz ve nasihatlerle camilerimiz ilim ve irfan yuvalarıdır. Milli ve manevi değerlerimize bağlılığın huzur ve hazzını yaşatan camilerimiz, sosyal açıdan da birleştirici fonksiyonu ile kaynaşmaya, paylaşmaya büyük katkı sağlamaktadır."

Şimşek, din görevlilerinin, en ücra köşesinden, şehrin en merkezine kadar camilerde halkı her yönüyle aydınlattığını, toplumun sosyal sorunlarıyla da yakından ilgilenerek, önemli ve onurlu bir görevi ifa ettiklerini kaydetti.