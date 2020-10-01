Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Arvas, mesajında, din görevlilerinin ve camilerin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasının Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Din görevlilerinin peygamber varisleri olduğunu aktaran Arvas, toplumun manen yükselmesine önemli katkılar sağlayan, camilerin inşa ve imarında rol alan, dünyevi bir karşılık beklemeden büyük fedakarlıklarda bulunan, samimi davranış ve güler yüzleriyle gönüllerini bütün insanlara açan din görevlilerine karşı son zamanlarda bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yapılan haksız saldırıları kınadığını bildirdi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin uygulanmasında din görevlilerinin de etkin görev aldığını vurgulayan Arvas, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vefa Destek Gruplarında aktif faaliyet icra eden din görevlilerimize yardımlaşma, dayanışma, mağdurlara yönelik hizmetlere katkı sunma dışında bir sorumluluk yüklenmemelidir. Din görevlilerimiz ayrıca, filyasyon ekiplerince gerçekleştirilen karantina altında olması gerekenlerin denetimi, gözlemlenmesi, bu amaçla kimlik denetimi ve sorgusu yapılması gibi faaliyetlerde de etkin görev almaktadır. Bu görevleri esnasında hem şiddet hem de bulaşı riskleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Çoğu zaman yanlarında polis olmadan ev ev gezerek bu görevi icra etmektedirler. Çeşitli şiddet olayları ile de karşılaşan din görevlilerinin güvenlikleri sağlanmalı ve sağlıklarını korumaya dair tedbirler de alınmalıdır. Filyasyon ekiplerinin görevlerini icra etmesinde güvenlik birimlerinin din görevlilerimize refakat etmesini, koruyucu giysi ve aparatların tedariki konularında hassas davranılmasını istiyoruz."