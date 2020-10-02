Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, ilçede düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası programına katıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, System.String[]

Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, ilçede düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası programına katıldı.

Merkez Büyük Cami'de düzenlenen programda konuşan Çıkrık, camilerin, birlik, beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği, dini ve milli değerlerin merkezinde yer alan, insanı manevi huzura kavuşturan kutsal mekanlar olduğunu belirtti.

Çıkrık, "Bu yönüyle camilerimiz huzur ve güven ortamının oluşmasında, kardeşlik bilincinin gelişmesinde, vicdanlı ve merhametli bir neslin yetişmesinde etkili olmuştur" dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Başkonak da hafta dolayısıyla katılımcılara bilgi verdi.

Kazımkarabekir, Muhammed Enes, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu Polis memurları işini yapmak isteyen gazeteciye orantısız güç kullandı Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları ortaya çıktı! İlaçla uyutup parçalara ayırmışlar Bu acının tarifi yok! Yerde çocuğunun cansız bedenini gören anne köprüden atlamak istedi Avrupa kupalarında Sivasspor 10 milyon, Başakşehir de 30 milyon euro kazanacak Rusya'da otoyol ortasında aracı bozulan sürücü ölümden koşarak kurtuldu "Türkiye Karabağ'a 300 cihatçı gönderdi" diyen Macron, NATO'yu göreve çağırdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı
Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle yine adından söz ettirdi Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle yine adından söz ettirdi         
11:22
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 476,7 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 476,7 liradan işlem görüyor         
10:41
Saplantılı aşık kurbanı Tuğba, ölmeden önce ağabeyine mesaj atmış: Çocuğum sana emanet Saplantılı aşık kurbanı Tuğba, ölmeden önce ağabeyine mesaj atmış: Çocuğum sana emanet         
10:37
STK, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerin etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelendi STK, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerin etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelendi         
10:23
İBB, toplu taşımada HES kodu çalışmalarına başladı: İstanbulkartlar kişiselleştirilecek İBB, toplu taşımada HES kodu çalışmalarına başladı: İstanbulkartlar kişiselleştirilecek         
10:18
Bakan Koca'nın vaka çıkışı Bilim Kurulu üyesinin de kafasını karıştırdı: Ben de anlamadım Bakan Koca'nın vaka çıkışı Bilim Kurulu üyesinin de kafasını karıştırdı: Ben de anlamadım         
10:05
Tottenham, Maccabi Haifa'yı 7-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı Tottenham, Maccabi Haifa'yı 7-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı         
09:54
Piyasalara Trump darbesi! Petrol çakıldı, altın son 10 günün zirvesine çıktı Piyasalara Trump darbesi! Petrol çakıldı, altın son 10 günün zirvesine çıktı         
09:44
Kadınlara sözlü tacizde bulunan iki kişi hakkında emsal karar: ''Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir'' sözleri suç sayıldı Kadınlara sözlü tacizde bulunan iki kişi hakkında emsal karar: ''Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir'' sözleri suç sayıldı         
09:18
Yargıtay, iş yerinde çıkan yemeği beğenmediği için işten çıkarılan işçiyi haklı buldu Yargıtay, iş yerinde çıkan yemeği beğenmediği için işten çıkarılan işçiyi haklı buldu         
09:17
İlk bölümü yayınlanmadan RTÜK'e şikayet edilen Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi İlk bölümü yayınlanmadan RTÜK'e şikayet edilen Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi         
08:40
Genç öğretmen düğününde takılan altınları satıp öğrencisine televizyon aldı Genç öğretmen düğününde takılan altınları satıp öğrencisine televizyon aldı         
08:39
E-ticaret devi Amazon'un 20 bine yakın çalışanı koronavirüse yakalandı E-ticaret devi Amazon'un 20 bine yakın çalışanı koronavirüse yakalandı         
07:59
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
"Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle tanınan Azerin'den canlı yayında sert çıkış: Azeri değil, Azerbaycan Türküyüm         
07:50
Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı         
00:59
Tartışma sonrası özür dileyen Gerrard'dan Fatih Terim açıklaması: Yıllardır saygı duyuyorum Tartışma sonrası özür dileyen Gerrard'dan Fatih Terim açıklaması: Yıllardır saygı duyuyorum         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 11:39:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei