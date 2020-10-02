Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman ve beraberindeki heyet, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yaman ziyarette, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan haftadaki programlarla ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.

Vali Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın camilerin toplum hayatındaki önemini hatırlattığını belirterek, "Toplum hayatında önemli yeri olan ve toplumumuza olumlu yönde manevi etki bırakan camileri diri ve canlı tutan bütün din görevlilerimizin haftasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yaman da haftanın bu sene ki temasının "cami ve ilim" olduğunu belirterek, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde hafta boyunca farklı programlar düzenleneceğini kaydetti.