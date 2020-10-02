Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika

Diyanet Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla açıklama yaptı.

Çanga yaptığı açıklamada, bu haftanın amacına uygun şekilde din görevlilerinin sıkıntılarının ele alındığı bir hafta olarak kutlanmasını istediklerini belirtti.

"Tüm ömürlerini din hizmetine adayan din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutluyor, daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmeleri için yetkili sendika olarak elimizden gelini yapacağımızın bilmelerini istiyoruz." diyen Çanga, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde camilerimiz koronavirüs tedbirlerine riayet ederek yaptıkları hizmetlerle örnek insan olmuştur. Bu vesileyle, ülkemizde görev yapan din gönüllüsü kardeşlerimin haftasını tebrik ediyor, hayatını kaybeden din görevlilerine ise Allah'tan rahmet diliyorum."