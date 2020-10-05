Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika

Kırşehir Belediye başkan yardımcıları, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ı ziyaret etti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, belediye başkan yardımcıları Nuri Araz, Asaf Kayaoğlu, Osman Uçar ve Hamza Çam, ziyarette din görevlilerinin haftasını kutladı.

Yeni tip koronavirüs ((Kovid-19) salgını nedeniyle cami ve mescitlerde belediye görevlilerinin yaptığı dezenfekte çalışmalarıyla ilgili bilgi verilen ziyarette, yaklaşan kış ayları nedeniyle pandemi koşulları çerçevesinde cuma namazının daha sağlıklı şartlarda kılınabilmesi için belediyeye ait açık ve kapalı tesislerin İl Müftülüğü tarafından kullanılabileceği dile getirildi.

Belediye başkan yardımcıları, ziyarette Müftü Yaman'a Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin simgesinin olduğu hediye takdim etti.