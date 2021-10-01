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Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

01.10.2021 15:43
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Kayseri'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Kayseri'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Hulusi Akar Camii'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Müftü Vekili Mehmet İzci, Diyanet İşleri Başkanlığının hem din görevlilerine olan teveccühün artırılması hem de camilerin toplum hayatındaki yerini daha iyi anlatabilmek için uzun yıllardır Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler ve programlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlının bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın temasını, "Cami, din görevlileri ve vefa" olarak belirlediğini vurgulayan İzci, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızı, esnafımızı ziyaret edeceğiz. Kur'an ziyafetleri gerçekleştireceğiz. Okunmuş olan Hatm-i Şerif'lerin duasını özellikle ahirete irtihal etmiş olan din görevlilerimizin ruhlarına hibe edeceğiz. Aynı zamanda camilerimize ve Kur'an kurslarımıza hizmet ve yardım etmiş bütün hayırseverlerimizden ahirete irtihal etmiş olan kardeşlerimizin ruhlarına da hediye edeceğiz." diye konuştu.

Pandemi sebebiyle programların önemli bir kısmını yüz yüze değil, çevrimiçi olarak ve uzaktan gerçekleştireceklerinin altın çizen İzci, şunları kaydetti:

"Yine bu hafta içerisinde özellikle personelimizin, din görevlilerimizin eğitimi açısından önemli bulduğumuz e-konferansımız olacak. Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan hocamızın konuşmacı olarak katılacağı e-konferansımızı din görevlilerimiz, imam hatiplerimiz, müezzin kayyımlarımız ve Kur'an kursu hocalarımız takip edecek. Ayrıca bu hafta vesilesiyle yine Kayseri'de yayın yapan televizyon kanallarımızda programlar yapacağız. Ayrıca radyo programlarımız olacak. Kayseri Şehir Hastanesi'nde hasta ziyaretlerimiz olacak. Cezaevlerinde programlarımız olacak. KYK yurtlarına ziyaretlerimiz olacak. Engelli-cami buluşması programımız olacak."

Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hulusi Akar, Kayseri, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika


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