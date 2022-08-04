ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI

CAMİLER ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Etkili Hutbe Sunumu 7'nci Bölge Final Yarışması Burdur Ulu Camii'nde yapıldı.

Burdur İl Müftülüğü tarafından organize edilen yarışmaya Aydın, Antalya, Uşak, Manisa, Isparta, İzmir, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar ve Burdur'da yapılan yarışmalarda birinci olan din görevlileri katıldı. jüri üyelerinin, metni doğru okuma, fonetik ve diksiyon (ses tonu, vurgu), beden dili (jest, mimik) ve göz teması, temsil, kendine güven ve dinleyenleri etkileme konularında değerlendirme yaptığı yarışmada Denizli'den katılan Fatih Ulutaş 95 puanla birinci, Manisa'dan katılan Ömer Faruk Altunağa 94 puanla ikinci, Afyonkarahisar'dan katılan Fatih Kavak ise 91 puanla üçüncü oldu. Yarışmada bölge birincisi olan Fatih Ulutaş, 24 Ağustos'ta Sivas'ta yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

İl Müftüsü Enver Türkmen, "Bu yarışmaya katılmak için ilimize teşrif eden bütün yarışmacılara teşekkür ediyorum. Hutbenin bizim insanımız için ne kadar önemli olduğunu ifade etmeye gerek yok çünkü 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz. Herkese anladığı dilden konuşmak, herkese bir takım mesajlar vermek kolay bir şey değil. Ama yarışmacı arkadaşlarımız gayet anlaşılır şekilde güzelce ifade etti. Birinci olan kardeşimize Sivas'taki finalde başarılar diliyorum" dedi.

Türkmen, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara hediyelerini takdim etti.