Camiler ve Din Görevlileri Haftası Düzenlenen Etkinliklerle Kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Düzenlenen Etkinliklerle Kutlanıyor

Son Güncelleme: 01.10.2021 12:50

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Camilerin toplum hayatındaki önemini hatırlatmak, halkımızın camiler ile daha sık ve olumlu bir ilişki kurmasına ve din hizmetinin önemli bir parçası olan din görevlilerinin hatırlanmasına vesile olmak amacıyla her yıl 01 - 07 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, İl Müftüsü Faruk Gürbüz hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında Vali Işık'a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek camilerimizin İslam medeniyetinin merkezi olduğunu söyleyen Vali Işık, bu yıl "Camiler, Din Görevlileri ve Vefa" temasıyla kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftasının hayırlara ve güzelliklere vesile olması temennisinde bulundu. Karaman Valiliği/BASIN

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Mehmet Alpaslan Işık, Faruk Gürbüz, Ekim, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Camiler ve Din Görevlileri Haftası Düzenlenen Etkinliklerle Kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:38 MHP'den İYİ Parti'ye İttifak Çağrısı
13:34 Bahçeli'nin ittifak çağrısı sonrası gözler İYİ Parti'nin pazartesi günü yapacağı toplantıya çevrildi
13:02 Galatasaray, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu Sıraçhan'ı transfer etti
12:59 Vitrinde 5 isim var! "Erdoğan'ı "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul için zor bir sınav bekliyor
12:55 Bu kez dünya yıldızı gelmedi! Galatasaray, 2. Lig'den eski futbolcunun oğlu Sıraçhan'ı renklerine bağladı
12:57 Petrol tüketimi rekor seviyeye ulaştı, akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor
12:50 Uluslararası Enerji Ajansı'ndan korkutan uyarı: Tüketim rekor seviyede, petrol fiyatları yükselecek
12:46 İstanbul için kimi tercih edecek? Vitrinde 5 isim var, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor bir seçim bekliyor
12:34 Fenerbahçe'nin yeni transferi Kent'in Szymanski'ye bakışları röportaja damga vurdu
12:22 Evli erkekler aynı yorumu yapıyor! Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2023 13:53:34. #1.13#
SON DAKİKA: Camiler ve Din Görevlileri Haftası Düzenlenen Etkinliklerle Kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement