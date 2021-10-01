Camiler ve Din Görevlileri Haftası Düzenlenen Etkinliklerle Kutlanıyor

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Camilerin toplum hayatındaki önemini hatırlatmak, halkımızın camiler ile daha sık ve olumlu bir ilişki kurmasına ve din hizmetinin önemli bir parçası olan din görevlilerinin hatırlanmasına vesile olmak amacıyla her yıl 01 - 07 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, İl Müftüsü Faruk Gürbüz hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında Vali Işık'a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek camilerimizin İslam medeniyetinin merkezi olduğunu söyleyen Vali Işık, bu yıl "Camiler, Din Görevlileri ve Vefa" temasıyla kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftasının hayırlara ve güzelliklere vesile olması temennisinde bulundu. Karaman Valiliği/BASIN