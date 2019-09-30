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Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor

1 saat önce

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Afyonakarahsar Müftüsü Şükrü Çubukçu, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor, System.String[]

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Afyonakarahsar Müftüsü Şükrü Çubukçu, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.


Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek bu yıl 'Cami ve Hayat' temasının ön plana çıkarıldığı hafta boyunca yapılacak olan etkinlikler bilgi verildi.


Ziyaret sırasında tüm din görevlileriNİN Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayan Vali Mustafa Tutulmaz; "Dinimiz iyiliği, doğruluğu, hoş görüyü, kardeşliği, sevgiyi, saygıyı, adaletli davranmayı, iyilik ve güzellik olarak ne varsa bu tür davranışların yapılmasını ve uygulanmasını emretmiştir. Bunun aksi olarak ne kadar kötülük varsa bunlardan da uzaklaşılması emredilmiştir. Emredilen ve yasaklanan davranış ve düşüncelere ne kadar çok riayet edersek toplumumuz, o kadar çok huzurlu ve mutlu olur. Buna vesile olan din görevlilerimiz bizim için büyük önem arz etmektedir. Bilhassa camiler vasıtasıyla topluma dokunan ve dinimizin öğrenilmesinde önemli rolü olan tüm cami ve din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim." dedi.


Nazik karşılaması ve kendilerini kabulü için Vali Tutulmaz'a teşekkür eden İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, haftanın camilerin öneminin anlaşılmasına vesile olmasını temenni etti.


Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Cami Gençlik buluşması, konferans etkinliği, kitap dağıtımları, öğrencilere yönelik cami gezisi etkinliği, yaşlı ve hasta din görevlilerine ziyaretler gibi etkinlikler düzenlenecek. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Tutulmaz, Şükrü Kabukçu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:09 Kaynak: İHA
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