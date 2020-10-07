Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hafta dolayısıyla İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen bir dizi etkinlik kapsamında İlçe Müftüsü Fırat Kahraman, ilçede görev yapan gazetecilere haftanın önemi ve yapılan etkinlikler konusunda bilgiler aktardı.

Şehit ve gazi ailelerine ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Kahraman, bu kapsamda koronavirüs tedbirleri altında şehitler ve vefat eden din görevlileri için indirilen 36 Hatm-i Şerif'in duasını İslahiye Şehitliği'nde okuduklarını, yerel radyoda haftanın önemini anlattıklarını, bu konuda İslahiye Devlet Hastanesinde hasta ziyareti yaptıklarını, sosyal medyada paylaşım yaptıklarını ve Kızılay Kan Merkezine kan bağışında bulunduklarını kaydetti.