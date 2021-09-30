Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na doğru - Son Dakika

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.

Yığman, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında mevlit, konferans ve resim yarışması gibi etkinliklerin yapılacağını söyledi.

Milletin dini aydınlanması için devletin var gücüyle çalıştığını belirten Yığman, dünyanın pek çok ülkesinde din görevlilerinin de bu kapsamda görev yaptığını kaydetti.

Mazlum coğrafyaların Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinden memnun olduğunu dile getiren Yığman, geçmiş yıllarda 8 ülkede bulunan yurt dışı temsilciliklerinin de 70'e yükseldiğini ifade etti.

Din görevlilerinin camilerde halka en iyi şekilde hizmet ettiğini anlatan Yığman, "Devletimizin köylerdeki tek temsilcileri din görevlileridir. Her ülkeye, her mazlum coğrafyaya, en ücra köylere bile ulaşmaya çalışıyoruz. Oradaki insanlara dokunuyor, oradaki insanların dini anlamda eksiklerini tamamlamalarına, ibadetlerine katkıda bulunuyoruz. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı da bu duyarlılık içerisinde çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Allah hizmetlerimizin devamını nasip eylesin." diye konuştu.

Yığman, herkesi etkinliklere katılmaya davet etti.