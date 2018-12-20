Camiler Yaşam Alanlarına Dönüştü

Alanya Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 83 ibadethanede çevre düzenlemesi, oturma grupları ve çocuk oyun alanları yaparak yeni yaşam alanları oluşturdu.

Alanya Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 83 ibadethanede çevre düzenlemesi, oturma grupları ve çocuk oyun alanları yaparak yeni yaşam alanları oluşturdu.



Alanya Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda özellikle kırsal Mahallelerden gelen camilerle ilgili taleplere hız veren Alanya Belediyesi, 83 camide çevre düzenlemesi yaparak avlu zeminini yeniledi. Çalışmalar kapsamında Payallar ve Hamzalar Camiinde oturma grupları ile çocuk oyun alanları oluşturularak minareleri boyandı.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Vatandaşlarımızın en önemli buluşma noktası olan cami ve mescitlerimizde çeşitli düzenlemeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda tadilat ve çevre düzenleme çalışmasına hız verdik. Talepler doğrultusunda bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek" dedi. - ANTALYA

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