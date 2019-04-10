Camilerde Abdest Alan Vatandaşların Ceplerini Boşaltan Çete Çökertildi
1 saat önce
Camilerde abdest alan vatandaşların ceplerini boşaltan çete çökertildiMARDİN - Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan gelerek ilçe camilerinde vatandaşın parasını ve değerli eşyalarını çalan zanlıları yakaladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:56 Kaynak: İHA
Camilerde abdest alan vatandaşların ceplerini boşaltan çete çökertildi
MARDİN - Mardin
'in Kızıltepe
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Diyarbakır
'dan gelerek ilçe camilerinde vatandaşın parasını ve değerli eşyalarını çalan zanlıları yakaladı.
Kızıltepe Asayiş Büro
Amirliği ekipleri Diyarbakır'dan gelerek camilerde abdest alan kişilerin ceplerinden parasını ve değerli eşyalarını çalan bir çetenin olduğunu tespit etti. Polis
ekipleri uzun süren çalışmalar sonucunda çok sayıda hırsızlık olayına karışan Ş.D., H.A. ve C.Ç. hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polis ekipleri yapılan incelemelerinde şahısların çok sayıda suç kayıtlarının ve kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirledi.
Kızıltepe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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