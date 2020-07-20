Camilerde bayram temizliği - Son Dakika

Camilerde bayram temizliği

Vatandaşların daha hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirebilmelerini sağlayan Yıldırım Belediyesi, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Vatandaşların daha hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirebilmelerini sağlayan Yıldırım Belediyesi, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı

Yıldırım Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi camilerdeki onarım, bakım ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe sakinlerinin ibadetlerini gönül rahatlığı ile hijyenik koşullarda yerine getirebilmesi için Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cami halılarını yıkama makineleri ve deterjanlı sularla yıkıyor. Camlar siliniyor; kapılar, duvarlar temizleniyor. Virüse karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı da kullanan belediye ekipleri, yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında Yıldırımlı vatandaşların sağlığını koruma adına önemli işlere imza atıyor. Öte yandan Yıldırım Belediyesi tarafından camilerin bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışmalar yürütülüyor. İlçe genelindeki 612 ibadethanede belirli aralıklarla hijyen çalışması gerçekleştirilirken, ihtiyaç olan camilerde ise bahçe düzenlemesi, boya, minare yapımı, çevre düzenlemesi, dış cephe kaplaması, parke, mermer, sıva işleri, kubbe yenileme ve elektrik tesisat işleri çalışmaları da periyodik olarak yapılıyor.

'Titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz'

Fiziki hizmetlerin yanında ibadethanelerin temizliği konusunda titiz çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizin ibadetlerini gerçekleştirdikleri ortamların temiz ve hijyenik olması çok önemli. Bizler de camilerimizin başta temizliği olmak üzere tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek için çalışıyoruz. Ekiplerimiz de camilerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hız verdi. Yaşamın her alanında Yıldırımlılara hizmet sunmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığı ile yapabilmesi için ekiplerimiz, bir taraftan camilerimizin temizliğini yaparken, diğer taraftan da ihtiyaç duyulan ibadethanelerde tadilat çalışmaları yapıyor. Hemşehrilerimizin huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için gereken hassasiyeti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kurban Bayramı, Yıldırım, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Camilerde bayram temizliği - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 20:20 Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi 19:46 Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı 19:16 Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
20:20
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
19:46
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
19:16
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
18:35
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 20:38:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Camilerde bayram temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]