Camilerde bayram temizliği - Son Dakika

Vatandaşların daha hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirebilmelerini sağlayan Yıldırım Belediyesi, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi camilerdeki onarım, bakım ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe sakinlerinin ibadetlerini gönül rahatlığı ile hijyenik koşullarda yerine getirebilmesi için Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cami halılarını yıkama makineleri ve deterjanlı sularla yıkıyor. Camlar siliniyor; kapılar, duvarlar temizleniyor. Virüse karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı da kullanan belediye ekipleri, yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında Yıldırımlı vatandaşların sağlığını koruma adına önemli işlere imza atıyor. Öte yandan Yıldırım Belediyesi tarafından camilerin bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışmalar yürütülüyor. İlçe genelindeki 612 ibadethanede belirli aralıklarla hijyen çalışması gerçekleştirilirken, ihtiyaç olan camilerde ise bahçe düzenlemesi, boya, minare yapımı, çevre düzenlemesi, dış cephe kaplaması, parke, mermer, sıva işleri, kubbe yenileme ve elektrik tesisat işleri çalışmaları da periyodik olarak yapılıyor.

'Titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz'

Fiziki hizmetlerin yanında ibadethanelerin temizliği konusunda titiz çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizin ibadetlerini gerçekleştirdikleri ortamların temiz ve hijyenik olması çok önemli. Bizler de camilerimizin başta temizliği olmak üzere tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek için çalışıyoruz. Ekiplerimiz de camilerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hız verdi. Yaşamın her alanında Yıldırımlılara hizmet sunmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığı ile yapabilmesi için ekiplerimiz, bir taraftan camilerimizin temizliğini yaparken, diğer taraftan da ihtiyaç duyulan ibadethanelerde tadilat çalışmaları yapıyor. Hemşehrilerimizin huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için gereken hassasiyeti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA