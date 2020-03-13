Camilerde cuma namazı öncesi "korona virüs" önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camilerde cuma namazı öncesi 'korona virüs' önlemi - Son Dakika

Camilerde cuma namazı öncesi "korona virüs" önlemi

6 saat önce

Karabük'te, cuma namazı öncesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfekte edildi.

Camilerde cuma namazı öncesi

Karabük'te, cuma namazı öncesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfekte edildi.


İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de iki vak'anın ortaya çıktığı korona virüs tedbirleri kapsamında Karabük'te kent genelinde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Karabük Belediyesi ekipleri tarafından cuma namazı öncesi kent genelinde korona virüse karşı tüm camilerde dezenfekte çalışması başlatıldı.


Belediye ekipleri, özel olarak hazırlanan dezenfektan ilaçlarla camileri temizledi. - KARABÜK

Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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