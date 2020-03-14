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Camilerde cuma namazı öncesi "korona virüs" önlemi
55 dakika önce
Camilerde cuma namazı öncesi "korona virüs" önlemi Karabük'te cuma namazı öncesi tüm camiler korona virüs nedeniyle dezenfekte edildi Karabük'te, cuma namazı öncesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:47 Kaynak: İHA
Camilerde cuma namazı öncesi "korona virüs" önlemi
Karabük'te cuma namazı öncesi tüm camiler korona virüs nedeniyle dezenfekte edildi
KARABÜK - Karabük'te, cuma namazı öncesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfekte edildi.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de iki vakanın ortaya çıktığı korona virüs tedbirleri kapsamında Karabük'te kent genelinde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Karabük Belediyesi ekipleri tarafından Cuma namazı öncesi kent genelinde korona virüse karşı tüm camilerde dezenfekte çalışması başlatıldı.
Belediye ekipleri, özel olarak hazırlanan dezenfektan ilaçlarla camileri temizledi.
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