Camilerde cuma namazı öncesi "korona virüs" önlemi - Son Dakika
Son Dakika Genel Camilerde cuma namazı öncesi 'korona virüs' önlemi - Son Dakika

Camilerde cuma namazı öncesi "korona virüs" önlemi

55 dakika önce

Camilerde cuma namazı öncesi "korona virüs" önlemi Karabük'te cuma namazı öncesi tüm camiler korona virüs nedeniyle dezenfekte edildi Karabük'te, cuma namazı öncesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfekte edildi.

Camilerde cuma namazı öncesi

Camilerde cuma namazı öncesi "korona virüs" önlemi

Karabük'te cuma namazı öncesi tüm camiler korona virüs nedeniyle dezenfekte edildi

KARABÜK - Karabük'te, cuma namazı öncesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfekte edildi.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de iki vakanın ortaya çıktığı korona virüs tedbirleri kapsamında Karabük'te kent genelinde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Karabük Belediyesi ekipleri tarafından Cuma namazı öncesi kent genelinde korona virüse karşı tüm camilerde dezenfekte çalışması başlatıldı.

Belediye ekipleri, özel olarak hazırlanan dezenfektan ilaçlarla camileri temizledi.

Karabük, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:47 Kaynak: İHA
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