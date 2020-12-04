Camilerde "Engellilik: Cennete Kavuşturan İmtihan" konulu cuma hutbesi okundu Açıklaması - Son Dakika

Camilerde "Engellilik: Cennete Kavuşturan İmtihan" konulu cuma hutbesi okundu Açıklaması

04.12.2020 13:49
Camilerde

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan hastalık ve engellilik halleri, hayatın gerçeği olup insanın noksanı değildir.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan hastalık ve engellilik halleri, hayatın gerçeği olup insanın noksanı değildir. Bilakis sabır, sebat ve gayretle sonu cennete ulaşan birer imtihan vesilesidir." ifadesi kullanıldı.

"Engellilik: Cennete Kavuşturan İmtihan" konulu hutbe cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

"Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır." ayet-i kerimesi ile "Allah, sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar." hadisinin paylaşıldığı hutbede, insana Allah tarafından değer kazandıranın şöhreti, kudreti, güzelliği, sağlığı ya da zenginliği olmadığı vurgulandı.

İnsanın zaten varlıkların en şereflisi olarak Allah katında değerli olduğu ve bu değeri yükseltmesinin yolunun ancak iman, ibadet, iyi davranışlar ve güzel ahlak ile mümkün hale geldiği belirtilen hutbede, "Dolayısıyla doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan hastalık ve engellilik halleri, hayatın gerçeği olup insanın noksanı değildir. Bilakis sabır, sebat ve gayretle sonu cennete ulaşan birer imtihan vesilesidir." mesajı verildi.

İnsanın sağlığını korumasının ve gerektiğinde tedavi yollarına başvurmasının Allah'ın emri, Hazreti Peygamber'in sünneti olduğu aktarılan hutbede, "Bugün karşı karşıya olduğumuz salgın hastalık, bizlere bu sorumluluğumuzu bir kere daha hatırlatmaktadır. Hepimiz mutlaka tedbirlere uymakla, kendimizi ve milletimizi salgından korumakla mükellefiz. Bütün gayretimize rağmen takdiri ilahi sonucu hastalığa yakalanırsak, o zaman da tedavi olmalı, maneviyatımızı güçlü tutmalı ve sabretmeliyiz." ifadesi kullanıldı.

Eldeki her nimet gibi yaşanan her zorluğun da Allah'ın rızasını kazanmak için bir vesile olduğu belirtilen hutbede şunlar kaydedildi:

"Unutmayalım ki her insan gücü nispetinde sorumludur. Hastalanan kardeşlerimize ve ailelerine destek olmak, dualarımızla ve yardımlarımızla onlara yalnız ve çaresiz olmadıklarını hissettirmek hepimizin görevidir. Aynı şekilde, yüreğimizde beslediğimiz sevgiyle engelli kardeşlerimize umut aşılamak, onlar için hayatı kolaylaştırmak hepimizin vazifesidir. Derdi ne olursa olsun, göremeyene göz, konuşamayana dil, işitemeyene kulak, yürüyemeyene ayak, tutamayana el olmak, bizler için onur, huzur ve ecir kapısıdır."

Bugün vatanlarının toprak bütünlüğünü müdafaa etmek için canlarını feda eden Karabağ şehitlerinin, Azerbaycan'da yapılacak programla anılacağı aktarılan hutbede, "Bu vesileyle başta Karabağ şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." duasına yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İmtihan, Hutbe, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Camilerde 'Engellilik: Cennete Kavuşturan İmtihan' konulu cuma hutbesi okundu Açıklaması - Son Dakika


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