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Camilerde Fetih Suresi okundu

13 dakika önce

Somuncu Baba Külliyesi'den görüntüler Camide okunan fetih suresi ve dua edilmesi MALATYA - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya'daki...

Somuncu Baba Külliyesi'den görüntüler

Camide okunan fetih suresi ve dua edilmesi MALATYA - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya'daki camilerde Fetih suresi okundu. Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden cami imamına cemaat de eşlik.

Camilerde Fetih Suresi okundu

Somuncu Baba, Türkiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:25 Kaynak: AA
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