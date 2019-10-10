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Camilerde Fetih süresi okundu

7 dakika önce

Vatandaşların Yakutiye Camisi'ne gelmesi ve ezanın okunması Vatandaşlardan operasyona ilişkin açıklaması Namazın kılınması ve duaların yapılması Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın dua etmesi ERZURUM - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış...

Vatandaşların Yakutiye Camisi'ne gelmesi ve ezanın okunması

Vatandaşlardan operasyona ilişkin açıklaması

Namazın kılınması ve duaların yapılması

Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın dua etmesi ERZURUM - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Erzurum Yakutiye ilçesindeki tarihi Lalapaşı Camisi'nde Fetih suresi okundu.

Camilerde Fetih süresi okundu

Hasan Hüsnü Sula, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:31 Kaynak: AA
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