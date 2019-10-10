Camilerde Fetih suresi okundu
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hatay, Mersin, Osmaniye ve Adana'daki camilerde Fetih suresi okundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:38 Kaynak: AA
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hatay, Mersin, Osmaniye ve Adana'daki camilerde Fetih suresi okundu.
Osmaniye
Osmaniye'de Enver-ul Hamit Camisi'nde sabah namazı öncesi imam Ahmet Saylak tarafından harekatın başarılı olması için Fetih suresi okundu.
Daha sonra Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ve camiye gelenler Türk ordusunun başarılı olması için dua etti.
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