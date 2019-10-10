Son Dakika Haberleri: Camilerde Fetih suresi okundu
Son Dakika Güncel Camilerde Fetih suresi okundu

Camilerde Fetih suresi okundu

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hatay, Mersin, Osmaniye ve Adana'daki camilerde Fetih suresi okundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hatay, Mersin, Osmaniye ve Adana'daki camilerde Fetih suresi okundu.

Osmaniye

Osmaniye'de Enver-ul Hamit Camisi'nde sabah namazı öncesi imam Ahmet Saylak tarafından harekatın başarılı olması için Fetih suresi okundu.

Daha sonra Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ve camiye gelenler Türk ordusunun başarılı olması için dua etti.

Camilerde Fetih suresi okundu

Osmaniye, Türkiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:38 Kaynak: AA
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