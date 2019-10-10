Son Dakika Haberleri: Camilerde Fetih süresi okundu - SAKARYA /
Son Dakika Güncel Camilerde Fetih süresi okundu - SAKARYA /

Camilerde Fetih süresi okundu - SAKARYA /

10 dakika önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sakarya'da da Fetih suresi okundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sakarya'da da Fetih suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine Sakarya'daki camilerde de sure okundu.

Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami'de sabah ezanından sonra İl Müftü Vekili Mehmet Şahin ve Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak'ın katılımıyla Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için edilen duaya cemaat de eşlik etti.

Program, Adapazarı Müftüsü Albayrak'ın sabah namazını kıldırmasının ardından sona erdi.

Camilerde Fetih süresi okundu - SAKARYA /

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:28 Kaynak: AA
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Barış Pınarı Harekatı
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sabahında Tel Abyad'da sessizlik hakim Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir

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